Педро де ла Роса: "Есть 50-процентная вероятность, что Алонсо перейдет в "Мерседес"

Бывший пилот "Формулы-1" Педро де ла Роса считает, что у гонщика "Макларена" Фернандо Алонсо есть шансы перейти в "Мерседес". Ранее в СМИ появилась информация о том, что немецкая команда хочет заменить испанцем завершившего карьеру Нико Росберга.

– Существует 50-процентная вероятность того, что Алонсо перейдет в "Мерседес", – цитирует Marca де ла Росу. – Руководство "Мерседеса" все еще анализирует имеющиеся варианты. Еще нет решения. Но я бы на их месте позвал Алонсо. Топ-команде нужны лучшие пилоты. А Алонсо и Хэмилтон – два лучших пилота в чемпионате.