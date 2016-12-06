Педро де ла Роса: "Есть 50-процентная вероятность, что Алонсо перейдет в "Мерседес"

Бывший пилот "Формулы-1" Педро де ла Роса считает, что у гонщика "Макларена" Фернандо Алонсо есть шансы перейти в "Мерседес". Ранее в СМИ появилась информация о том, что немецкая команда хочет заменить испанцем завершившего карьеру Нико Росберга.
– Существует 50-процентная вероятность того, что Алонсо перейдет в "Мерседес", – цитирует Marca де ла Росу. – Руководство "Мерседеса" все еще анализирует имеющиеся варианты. Еще нет решения. Но я бы на их месте позвал Алонсо. Топ-команде нужны лучшие пилоты. А Алонсо и Хэмилтон – два лучших пилота в чемпионате.
КолобокКолобков
george64__**Да кто ж туда попадет, ведь там пять Ферстаппенов?!** Очень обидно, что не пять квятовичей, да? Ну не плач,малыш....
23:59 6 декабря
TomCats
hardcore f1 fan Мне почему то самым реальным кандидатом видится Баттон. Многое говорит в его пользу.1 свободен и стоить будет не дорого 2 опытен что весьма важно при смене регламента. 3 мотивация топ материала может окрылить 4 он уже был напарником Луиса и может с ним обходится. На 2017 пока у Алонсо или Феттеля не истекли контракты не плохой выход из положения._________ После слов о неготовности Верляйна, Кнопка реальный претендент.
21:24 6 декабря
TomCats
Ale}{andro SSNA7 Педро - 50-ти процентная вероятность есть у каждого пилота... У Квята нет, он не позвонил)) _______ У Квята 90% возможность, ибо он не лизоблюд и не жопализ, как подавляющее количество пилотов и нынешних и бывших. К тому же он не опустошит казну Мерса в отличие от....
21:22 6 декабря
george64
Да кто ж туда попадет, ведь там пять Ферстаппенов?!
21:05 6 декабря
КолобокКолобков
** Алонсо и Хэмилтон – два лучших пилота в чемпионате** ____ Оу, чернушка даже в топ 5 не попадает...
19:15 6 декабря
SSNA7
Ale}{andro______Ну тогда по градации Педро шансы Квята 30 на 70...)
18:14 6 декабря
hardcore f1 fan
Мне почему то самым реальным кандидатом видится Баттон. Многое говорит в его пользу.1 свободен и стоить будет не дорого 2 опытен что весьма важно при смене регламента. 3 мотивация топ материала может окрылить 4 он уже был напарником Луиса и может с ним обходится. На 2017 пока у Алонсо или Феттеля не истекли контракты не плохой выход из положения.
18:07 6 декабря
Qwertygv1
Как завуалированно подколол Феттеля))
17:40 6 декабря
hardcore f1 fan
Педро внештатный пиарщик Алонсо или просто обажатель?
16:53 6 декабря
Dionis741
Это как 50% вероятности дождя. Или пойдёт, или нет.
16:27 6 декабря
Ale}{andro
SSNA7 Педро - 50-ти процентная вероятность есть у каждого пилота... У Квята нет, он не позвонил))
15:50 6 декабря
SSNA7
Педро - 50-ти процентная вероятность есть у каждого пилота...
15:13 6 декабря