14:44 6 декабря | ФОРМУЛА-1

Педро де ла Роса: "Есть 50-процентная вероятность, что Алонсо перейдет в "Мерседес"

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Бывший пилот "Формулы-1" Педро де ла Роса считает, что у гонщика "Макларена" Фернандо Алонсо есть шансы перейти в "Мерседес". Ранее в СМИ появилась информация о том, что немецкая команда хочет заменить испанцем завершившего карьеру Нико Росберга.

– Существует 50-процентная вероятность того, что Алонсо перейдет в "Мерседес", – цитирует Marca де ла Росу. – Руководство "Мерседеса" все еще анализирует имеющиеся варианты. Еще нет решения. Но я бы на их месте позвал Алонсо. Топ-команде нужны лучшие пилоты. А Алонсо и Хэмилтон – два лучших пилота в чемпионате.

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КОММЕНТАРИИ (12)
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КолобокКолобков

george64__**Да кто ж туда попадет, ведь там пять Ферстаппенов?!** Очень обидно, что не пять квятовичей, да? Ну не плач,малыш....

23:59 6 декабря

TomCats

hardcore f1 fan Мне почему то самым реальным кандидатом видится Баттон. Многое говорит в его пользу.1 свободен и стоить будет не дорого 2 опытен что весьма важно при смене регламента. 3 мотивация топ материала может окрылить 4 он уже был напарником Луиса и может с ним обходится. На 2017 пока у Алонсо или Феттеля не истекли контракты не плохой выход из положения._________ После слов о неготовности Верляйна, Кнопка реальный претендент.

21:24 6 декабря

TomCats

Ale}{andro SSNA7 Педро - 50-ти процентная вероятность есть у каждого пилота... У Квята нет, он не позвонил)) _______ У Квята 90% возможность, ибо он не лизоблюд и не жопализ, как подавляющее количество пилотов и нынешних и бывших. К тому же он не опустошит казну Мерса в отличие от....

21:22 6 декабря

george64

Да кто ж туда попадет, ведь там пять Ферстаппенов?!

21:05 6 декабря

КолобокКолобков

** Алонсо и Хэмилтон – два лучших пилота в чемпионате** ____ Оу, чернушка даже в топ 5 не попадает...

19:15 6 декабря

SSNA7

Ale}{andro______Ну тогда по градации Педро шансы Квята 30 на 70...)

18:14 6 декабря

hardcore f1 fan

Мне почему то самым реальным кандидатом видится Баттон. Многое говорит в его пользу.1 свободен и стоить будет не дорого 2 опытен что весьма важно при смене регламента. 3 мотивация топ материала может окрылить 4 он уже был напарником Луиса и может с ним обходится. На 2017 пока у Алонсо или Феттеля не истекли контракты не плохой выход из положения.

18:07 6 декабря

Qwertygv1

Как завуалированно подколол Феттеля))

17:40 6 декабря

hardcore f1 fan

Педро внештатный пиарщик Алонсо или просто обажатель?

16:53 6 декабря

Dionis741

Это как 50% вероятности дождя. Или пойдёт, или нет.

16:27 6 декабря

Ale}{andro

SSNA7 Педро - 50-ти процентная вероятность есть у каждого пилота... У Квята нет, он не позвонил))

15:50 6 декабря

SSNA7

Педро - 50-ти процентная вероятность есть у каждого пилота...

15:13 6 декабря

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Материалы других СМИ