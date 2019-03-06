Педро де ла Роса: "Боюсь доминирования "Феррари"

Бывший гонщик "Формулы-1" Педро де ла Роса предвкушает интересную борьбу в предстоящем сезоне. По его мнению, явно от остальных отстает только "Уильямс".

– Я никогда не видел таких жестких предсезонных тестов, – цитирует El Confidencial де ла Росу. – Это впечатляет. Единственная команда, которая выпадает из ритма, это "Уильямс". Остальные – в порядке. Разве что опасаюсь доминирования "Феррари". Кажется, их машина лучше остальных чувствует себя в поворотах. Такое было у "Мерседеса" в предыдущие годы. Хотя в последний день тестов Хэмилтон показал, что у "Мерседеса" есть и сейчас проблеск надежды. Меня удивило, что машина "Ред Булла" похожа на прошлогоднюю. Она выглядит достойно, но это меня и не удивляет. Не вижу ничего особенного.