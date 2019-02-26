Норрис показал лучшее время в первый день тестов в Барселоне

Пилот команды "Макларен" Ландо Норрис продемонстрировал лучшее время в первый день предсезонных тестов "Формулы-1" в Барселоне (Испания).

Вторым стал Пьер Гасли из "Ред Булла", третьим - Лэнс Стролл ("Ресинг Пойнт"). Россиянин Даниил Квят из "Торо Россо" не участвовал в этом тестовом дне.

Предсезонные тесты "Формулы-1"

Барселона (Испания)

Первый день

1. Ландо Норрис ("Макларен") – 1.17,709 (80 кругов)

2. Пьер Гасли ("Ред Булл") +0,006 (136)

3. Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") +0,115 (82)

4. Себастьян Феттель ("Феррари") +0,216 (81)

5. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") +0.880 (99)

6. Александр Албон ("Торо Россо") +0,940 (103)

7. Шарль Леклер ("Феррари") +0,942 (29)

8. Кевин Магнуссен ("Хаас") +1,060 (131)

9. Джордж Расселл ("Уильямс") +1,953 (119)

10. Даниэль Рикьярдо ("Рено") +2,398 (77)

11. Валттери Боттас ("Мерседес") +2,458 (7)

12. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +2,623 (83)

13. Нико Хюлькенберг ("Рено") +2,639 (80)

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