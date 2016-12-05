Нико Росберг: "Я не ушел бы из "Формулы-1", не став чемпионом"

Пилот "Мерседеса" Нико Росберг отметил, что не стал бы завершать карьеру, не завоевав чемпионский титул. В 2016 году немец стал чемпионом и объявил об уходе из "Формулы-1".

– Если бы я не стал чемпионом, то точно в следующем году выступал бы, – цитирует F1i Росберга. – Я ушел, исполнив свою мечту. Теперь насытился и не намерен возвращаться. Это конец истории. Хочу быть более доступным для своей семьи. Моя семья – это приоритет в настоящее время. Не знаю, чем буду заниматься, но в "Формулу-1" точно не вернусь. Это исключено.