Нико Росберг: "Я не скучаю по "Формуле-1"

Чемпион мира 2016 года в "Формуле-1" Нико Росберг отметил, что не хочет возвращаться в гонки. Немец подчеркнул, что не скучает по трассе.

– Когда вижу гонки, думаю, хорошо, что я закончил выступления, – цитирует F1i Росберга. – Признаюсь, иногда мне было страшно за рулем. Я совсем не скучаю по "Формуле-1". И это очень важно. Когда я решил закончить, то не понимал, как буду себя чувствовать. Нелегко было остановиться. К счастью, у меня есть семья и другие увлечения. Я быстро нашел новые пути. И это было лучшее решение.