Нико Хюлькенберг: "В межсезонье работал усерднее, чем когда-либо"

Пилот "Рено" Нико Хюлькенберг отметил, что очень мотивирован перед новым сезоном. Немец подчеркнул прогресс, достигнутый командой.

– В межсезонье я работал усерднее, чем когда-либо, – цитирует F1i Хюлькенберга. – Много работал над физподготовкой и приведением себя в форму. Наша команда очень развилась с начала 2017 года. Это важные шаги на пути к поставленной цели. Мы прошли большой путь. Сотрудники на базе вложили множество сил и энергии в машину. С нетерпением жду, когда сяду за ее руль. Хочу извлечь максимум из себя и из болида. Мы нацелены на продолжение роста и стабильности.