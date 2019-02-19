Нико Хюлькенберг: "Новое заднее антикрыло напоминает парашют"

Пилот "Рено" Нико Хюлькенберг не очень доволен изменениями в техническом регламенте на 2019 год. По его словам, увеличенные задние антикрылья сильно замедляют машину, хотя они были введены для увеличения пространства под DRS, что облегчит обгоны в гонках.

– Сложно почувствовать увеличение мощности двигателя, потому что у нас теперь большое заднее антикрыло, – цитирует F1i Хюлькенберга. – Это все равно что ехать с парашютом по прямой. Смотришь на это огромное антикрыло в зеркала заднего вида и понимаешь, что нет ощущения мощности. Хотя в целом впечатления от первых тестов нормальные. Здорово, что не возникло никаких технических проблем в первый день. Это достойное начало.