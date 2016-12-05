Ники Лауда: "Нет необходимости наказывать Хэмилтона за гонку в Абу-Даби"

Один из руководителей "Мерседеса" Ники Лауда отметил, что команда не будет наказывать Льюиса Хэмилтона за поведение в конце гонки "Гран-при Абу-Даби". Британец вызвал недовольство команды, игнорируя команду ускориться, когда на последних кругах сдерживал Нико Росберга, подставляя его под атаки Себастьяна Феттеля.

– Нет необходимости как-то наказывать Хэмилтона, – цитирует Daily Mail Лауду. – У нас нет проблем с тем, как он провел гонку в Абу-Даби. Не будем возвращаться к этой теме. Мы закончили разговоры о ней.