18:52 17 декабря | ФОРМУЛА-1

Неизвестные попытались продать фотографии Михаэля Шумахера за 1 миллион евро

0
0
0

Неизвестные пытались продать за 1 миллион евро тайно сделанные фотографии семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, который продолжает восстановление после комы и серьезной травмы, полученной в 2013 году во время падения на горнолыжном курорте. Как сообщает RTL, кто-то связался с несколькими крупными издательствами с предложением купить фото. Об этом было сообщено близким Шумахера, а прокуратура начала проверку.

Менеджер гонщика Сабина Кем подтвердила, что фотографии касаются личной жизни Шумахера. Это не первое подобное вмешательство в жизнь спортсмена после травмы. Ранее предпринимались попытки проникнуть в его больничную палату, когда он проходил лечение в Гренобле.

– Здоровье Михаэля – это не дело общественности, – отметила Кем. – Поэтому мы ничего комментировать не будем. Необходимо защитить личную жизнь Шумахера.

0
0
0
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ