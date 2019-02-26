Мик Шумахер может выступить на тестах для новичков в Бахрейне

Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, может принять участие в тестах для новичков "Формулы-1" в Бахрейне.

Сейчас Шумахер является участником программы поддержки "Феррари". Руководитель команды "Альфа Ромео" Фредерик Вассер заявил, что 19-летний пилот может проехаться за рулем болида его конюшни, которая считается "молодежкой" "Скудерии".

- Решение еще не принято, но переговоры с "Феррари" идут, - цитирует Вассера издание RaceFans. - К тестам новичков он, безусловно, готов. А об остальном поговорим после этих тестов, если Мик примет участие. Мы предпочитаем двигаться вперед шаг за шагом.

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