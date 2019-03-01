Михаэль Шумахер впервые после получения травмы был замечен посторонними

Семикратный чемпион мира в "Формуле-1" Михаэль Шумахер впервые был замечен посторонними людьми после тяжелой травмы, полученной им в декабре 2013 года. Как сообщает Bunte, жителей Мальорки привлек внимание вертолет, который прилетел на виллу Шумахеров стоимостью 30 миллионов евро.

Очевидцы утверждают, что на этом вертолете на остров прилетела семья Шумахера, включая Михаэля, которого увидели среди пассажиров. Это первый случай, когда посторонние видели его с 2013 года. Семья и представители Шумахера не комментируют его появление на Мальорке. Неизвестно, остался ли Шумахер на вилле или вернулся домой в Швейцарию.