"Мерседес" заплатит за Алонсо 20 миллионов евро?

Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо является главным кандидатом на роль нового партнера британца Льюиса Хэмилтона в "Мерседесе", информирует AS. Об этом говорилось на встрече руководства команды, которая прошла на базе в Бракли. Однако отмечается, что переманить испанца, учитывая его контракт с "Маклареном", будет довольно сложно, но он видится как идеальная замену завершившему карьеру Нико Росбергу.
"Мерседес" может заплатить "Макларену" порядка 20 миллионов евро за разрыв контракта с Алонсо. При этом последний, если пойдет на такой шаг, потеряет в зарплате, но получит более конкурентоспособную машину.
TomCats
NicolasHomme Смысл брать пилота за 20 лямов, когда посади любого и он итак приедет 2-м после Хэма? :) Баттона посадите за почти бесплатно. _____ Они там все больные на голову! Платить 20 мультов просто за... Да я уверен что Бейтсеке Виссер проедет не хуже Алонсо.
21:32 6 декабря
SSNA7
Да вот ХЗ, как себя поведёт болид в следующем году. Не удивлюсь, что после перехода в Мерседес, поедет Макларен. Алонсо может...Но посмотреть на пару Хэмильтон/Алонсо было бы интересно вне зависимости от того, за какие места они будут бороться...
10:42 6 декабря
NicolasHomme
Смысл брать пилота за 20 лямов, когда посади любого и он итак приедет 2-м после Хэма? :) Баттона посадите за почти бесплатно.
23:37 5 декабря
lavric999
А я, хотел бы, чтобы Алонсо в Мерседесе оказался. Он достоин побороться за титул еще раз!
22:09 5 декабря
_Я_против_Астротерфа_
бред
21:59 5 декабря