"Мерседес" заплатит за Алонсо 20 миллионов евро?

Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо является главным кандидатом на роль нового партнера британца Льюиса Хэмилтона в "Мерседесе", информирует AS. Об этом говорилось на встрече руководства команды, которая прошла на базе в Бракли. Однако отмечается, что переманить испанца, учитывая его контракт с "Маклареном", будет довольно сложно, но он видится как идеальная замену завершившему карьеру Нико Росбергу.

"Мерседес" может заплатить "Макларену" порядка 20 миллионов евро за разрыв контракта с Алонсо. При этом последний, если пойдет на такой шаг, потеряет в зарплате, но получит более конкурентоспособную машину.