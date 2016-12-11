"Мерседес" сделал предложение "Уильямсу" по Боттасу

"Мерседес" проявляет интерес к пилоту "Уильямса" Валттери Боттасу, сообщает BBC. Немецкая конюшня уже сделала предложение британским коллегам о переходе 27-летнего финна. Руководство команды уверено, что гонщик сможет стать хорошей заменой Нико Росбергу, завершившему карьеру.
"Мерседес" предлагает "Уильямсу" скидку до 10 миллионов евро за моторы команды, что составляет менее половины от изначальной цены, и своего резервного пилота Паскаля Верляйна. Ожидается, что переговоры между представителями команд продолжатся в ближайшие дни.
Джерри. Без Тома.
BookerUser А разве кто-то говорит про Боттаса-чемпиона? =============== Ну, мы же говорим про то, зачем ЕМУ это надо. Зацепить пару ГП - это только войти во вкус. Любой гонщик хочет больше, чем просто выиграть ГП. Тем более, когда гонщику уже 25+, а на пятки наступают всякие сопляки. Конечно, по сравнению с Вилами, это шаг вперёд. Но по сути - это будет топтание на месте.
16:54
Джерри. Без Тома.
Алый Дракон придется договариваться с "Маклареном", а это лишний гемор ) ================== "Макларен" и "гемор" - это точно уже синонимы.))) Ну, тот Макларен, что к Ф-1 не имеет отношения, а всё доклады строчит.)))
16:51
Алый Дракон
Инна, а ты думаешь, что он контракт на "общественных" началах подписал?))... Да ладно?)))... Конечно, ему з/п капает, и явно не такая, как у Квята ).. Так что, если доходить до маразма, и всерьез обдумывать его кандидатуру, то придется договариваться с "Маклареном", а это лишний гемор )... Но повода для этого нет - тут либо Боттас, либо Верляйн... А рассуждать про качества Боттаса - пустое. Во-первых, его карьерой, как я уже написал, занимается сам Тото, и, естессно, ему выгоднее продвинуть именно его, а во-вторых - фиг знает, как он поедет именно на "мерине". Только сезон покажет... В любом случае, сейчас берут твердого "2-го номера", чтобы человек не выпендривался в период нового регламента, и тупо помогал Хэму... Не случайно уже проскальзывали слова у Тото - мол, в 18-м с контрактами гонщиков будет проще... Поэтому чела (Вала или Паскаля) подпишут, видимо, по схеме "1+1"... Но мне жаль Верляйна - парень СТОЛЬКО трудился, шел шаг за шагом к главной команде, а тут появляется Окон (который просто хрен с горы), и его начинают задвигать... Если сейчас в кокпит не посадят, то фиг вообще посадят... Потому что, мало ждать, чтобы Окон начал ошибаться - Вольф "звезду" хочет... Не случайно доктор Марко удивлялся - мол, если не посадят за руль Паскаля, то Вольф косвенно признает, что их молодежная программа работает очень хреново... И нафига тогда?!...
16:38
BookerUser
Джерри. Без Тома. BookerUser, dimas1 =============== С тем, что в Мерсе у Боттаса будет шанс зацепить пару ГП, я даже и спорить не буду, однозначно, это так. И выиграть ему хотя бы одну гонку хочется, безусловно. Я говорила, скорее, про долгосрочную перспективу. Ну, не станет он чемпионов в Мерсе. Точнее, вообще не вижу его чемпионом. Нигде. Я боюсь накаркать, но чемпионом в следующем году станет кто-то из Ред Булла. И, скорее всего тот, у чьего папани мощные кулаки. ________________________________________________ А разве кто-то говорит про Боттаса-чемпиона? Мерседесам нужен хороший опытный пилот, который бы стабильно набирал очки, они и сами про это говорят... А насчет чемпионства кое-кого из Ред Булла - сильно сомневаюсь, уж скорее нытик Ололонсо станет чемпионом на Маке....
16:29
Джерри. Без Тома.
Алый Дракон Народ, а чего вы все Баттона-то "бесплатным" называете?... Если место в кокпите Вандорну уступил, то не значит, что бесплатный - исичо, то у него контракт на 2 года с "Маками"... ================= А что, где-то была инфа, что ему будут платить в Маках за то, что он в следующем году будет тупо числиться тест-пилотом? Да ладно, он же сам сказал, что всё. Мотивации нет, не хочет он возвращаться в 2018.
15:24
Алый Дракон
Народ, а чего вы все Баттона-то "бесплатным" называете?... Если место в кокпите Вандорну уступил, то не значит, что бесплатный - исичо, то у него контракт на 2 года с "Маками"...
15:15
Джерри. Без Тома.
BookerUser, dimas1 =============== С тем, что в Мерсе у Боттаса будет шанс зацепить пару ГП, я даже и спорить не буду, однозначно, это так. И выиграть ему хотя бы одну гонку хочется, безусловно. Я говорила, скорее, про долгосрочную перспективу. Ну, не станет он чемпионов в Мерсе. Точнее, вообще не вижу его чемпионом. Нигде. Я боюсь накаркать, но чемпионом в следующем году станет кто-то из Ред Булла. И, скорее всего тот, у чьего папани мощные кулаки.
15:14
Джерри. Без Тома.
Ale}{andro Не понимаю, чего Тотошка парится. Есть ведь бесплатный холоп Баттон =========== Это да. А если взять холопа Пастора, то можно ещё и денег поднять на этом мероприятии.)))
15:10
BookerUser
Джерри. Без Тома. BookerUser . В конце концов, как насчет мнения самого Боттаса?? Захочет ли он остаться в команде, в которой ему уже ловить нечего? ============== А в Мерсах ему чего ловить? Без самовозки Боттас - самый обычный пилот, вряд ли он себя проявит. _________________________________________ dimas1 Джерри. Без Тома А в Мерсах ему чего ловить? Позволю себе не согласиться, в мерсах у него будет шанс даже не при лучших раскладах борьбы с хэмом, пару ГП зацепить __________________________ Вот тут я полностью согласен с димасом.... Одно дело кататься на пороге очковой зоны, другое дело - если даже не доминировать, то хотя бы бороться за победы и подиумы, находится в числе лидеров! Кроме того Боттас еще ни разу не побеждал, а каждому пилоту хочется, хотя бы одно гран-при выиграть, не говоря уже о титуле! А вот Хэм уже находится в той стадии, что как раз в Мерсе-то совсем не факт, что будет прогрессировать! Может быть его лучшие годы в Мерседесе уже позади...
14:55
dimas1
Джерри. Без Тома А в Мерсах ему чего ловить? Позволю себе не согласиться, в мерсах у него будет шанс даже не при лучших раскладах борьбы с хэмом, пару ГП зацепить
13:57
Ale}{andro
Хотелось бы предположить, что Боттас будет выглядеть на фоне Хэма лучше, чем Ковалайнен в 2008, но предпосылок для этого не вижу. На фоне Массы, да убедительно, но это же на фоне Массы... Не видать им кубка конструкторов в таком случае - уплывет к Ред Буллу, даже, если у Быков будет вторая машина пелетона. Думаю, Мерседес скорее готовы пожертвовать чемпионатом пилотов, нежели КК, хотя лично мне такая важность кажется абсурдной. Не понимаю, чего Тотошка парится. Есть ведь бесплатный холоп Баттон, который с радостью сядет в соседний с Льюисом кокпит, в случае конфликтов с буддистким спокойствием говорить - ну вы же знаете, кто мой напарник, а заодно и завоюет второй титул на самовозке. Когда уже объявят Феттеля...)))
13:48
Джерри. Без Тома.
BookerUser . В конце концов, как насчет мнения самого Боттаса?? Захочет ли он остаться в команде, в которой ему уже ловить нечего? ============== А в Мерсах ему чего ловить? Без самовозки Боттас - самый обычный пилот, вряд ли он себя проявит. А Хэм из Мерсов тоже не уйдёт, сказал же, что ещё 10 лет будет кататься. А на фоне Хэма Боттас затеряется. Это не Масса, которого можно было уделывать под орех. Чего, кстати, в последний сезон Боттас и не сделал.
12:45
Джерри. Без Тома.
hardcore f1 fan В команде как Уильмс где каждая копеечка на счету ============= С приходом Стролла это уже не так. Не знаю, сколько денег папаня отвалил за своё чадо, что Вилы нищенствовать точно не будут. Так что, подачки Мерса в виде скидки на моторы - не жизненная необходимость. Скорее, тупо не захотят портить отношения. А сам Боттас-то - как Герасим, на всё согласен.
12:40
Алый Дракон
Там еще всплыло, что Тотошка - совладелец конторы, которая карьерой Боттаса занимается )... Так что дальше можно дискуссию не продолжать )... Тем более, что "Вильямс" почти договорился с Лоу, переход которого может стать дополнительным аргументом со стороны Тото )... З. Ы. На место Лоу приходит Эллисон - бывший техдир Лотуса" и"Феррари", у которого академотпуск до следующего лета.
12:19
hardcore f1 fan
В команде как Уильмс где каждая копеечка на счету это оптимальный вариант и движки в пол цены и солидная замена Боттасу. То что Боттас круче Паскаля ещё под большим вопросом. То что Луис решает кого ему брать в напарники это перебор, кого ему подсадят с тем и поедет. Алонсо со своим прошлым и дорогими отступными в АМГ не нужен и мнение Луиса (не факт что он Нандо блокировал) лишь второстепенно.
11:47
BookerUser
Джерри. Без Тома. BookerUser Сильный ход! =============== Поспорила бы. Самому Уильямсу оно зачем? _________________________________ А Вильямс сегодня не в той ситуации, чтобы диктовать свои условия... В конце концов, как насчет мнения самого Боттаса?? Захочет ли он остаться в команде, в которой ему уже ловить нечего? Да, конечно, ему будут готовить роль Боттакелло, а вдруг он перебодает Хэма? В следующем году будут серьезные изменения в регламенте и совсем не факт, что Мерсы будут доминировать, а если у Хэма под жопой нет самовозки, то и у Боттаса есть шанс его переиграть! А что касается вилок, согласись, что Боттас в вилках уже перестал прогрессировать, а если Верляйн и в Манор очок вытянул, то почему у него должно не получится в вилках? А вот для Мерсов Верляйн еще сыроват, ему бы хоть один сезон откатать в средней команде.
10:44
Джерри. Без Тома.
И да, если Хэм так сильно хочет Боттаса, пусть платит Вилам эти 10 миллионов из своего кармана. А то - хочет он. Алонсо он не хочет, а Боттаса хочет. Уже выкатил, поди, Тотошке целый список требований на следующий год.
10:01
Джерри. Без Тома.
dimas1 Джерри. Без Тома. Да хэм его просто хотел в напарники вот и все)) ============ Хэму какая разница? Он после проигрыша титула в этом году, в следующем из Тотошки и Ко всю душу вытрясет. Так вытрясет, что те сами будут напарнику чего-нибудь недокручивать, лишь бы только Хэм не визжал.
09:57
Алый Дракон
Не, после паники у Вольфыча стало понятно, что Боттас - главный теневой кандидат. Алонсо они хотят, но не хочет Хэм, поэтому он в конце списка. Насчет Паскаля они очкуют, потому что - новый регламент, а им нужен опытный доводчик машины. Оставался Боттас ) Да, это плохо для "Вильямса", но хорошо для "Мерса", потому что он им движки поставляет, и может воздействовать методом "кнута/пряника" - типа, если отдадите, то будет вам и скидка, и Паскаль, а не отдадите (это уже неофициально), то можем условия контракта по движкам пересмотреть после его окончания (вплоть до отказа от поставок)... Вот и весь сказ )... А Тотошка реально в панике - ведь в следующем году предстоит жесточайшая рубка с "Ред Буллом", и "новым Сенной" (из которого всю жизнь заботливо "звезду" лепят)...)
09:49
dimas1
Джерри. Без Тома. Да хэм его просто хотел в напарники вот и все)), а Боттас в вилках засиделся, перестал расти совсем, как пилот, хотя начало было многообещающее
09:41
Джерри. Без Тома.
BookerUser Сильный ход! =============== Поспорила бы. Самому Уильямсу оно зачем? Мало того, что у них есть Стролл, который, скорее всего, не будет блистать, а лишь косячить, то ещё и Верляйна взять? Два кота в мешке, да под новый регламент. Был бы Паскаль хорошо, Мерседес бы его не отпускал. А Мерсам Боттас зачем? Имхо, конечно, но в последнее время я всё больше и больше склоняюсь к мысли, что он - переоценённый пилот.
09:13
BookerUser
Сильный ход!
07:59