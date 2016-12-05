15:33 5 декабря | ФОРМУЛА-1

"Мерседес" найдет замену Росбергу до конца года

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Один из руководителей "Мерседеса" Ники Лауда отметил, что команда определится с замой Нико Росбергу до конца года. Напомним, 31-летний немец завершил карьеру, завоевав чемпионский титул в этом сезоне.

– Это огромная потеря для нашей команды, – цитирует Sportsweek Лауду. – У нас была лучшая пара пилотов в чемпионате. Нам понадобится гонщик к первым зимним тестам, которые состоятся в конце февраля. Однако новому пилоту предстоит перед этим много поработать на тренажере, чтобы освоить тактику нашей работы, узнать команду. Так что решение примем до конца года.

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