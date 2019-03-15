"Мерседес" доминировал во второй практике "Гран-при Австралии", Квят - 11-й

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал лучшее время во второй практике "Гран-при Австралии". Он всего на 0,048 секунды опередил своего партнера по команде Валттери Боттаса.

Третий результат показал Макс Ферстаппен на "Ред Булле", проиграв лидеру 0,8 секунды. Ему в свою очередь всего 0,042 секунды уступил его напарник Пьер Гасли. Себастьян Феттель на "Феррари" замкнул пятерку с отставанием 0,873 секунды.

Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят был 11-м, уступил лидеру 1,333 секунды.