Маурицио Арривабене: "Так называемая "проблема Росберга" "Феррари" не касается"

Глава "Феррари" Маурицио Арривабене отметил, что его команду не волнуют слухи вокруг возможной замены пилота "Мерседеса" Нико Росберга. Ранее появлялась информация, что босс немецкой команды Тото Вольфф готов даже пригласить из "Феррари" Себастьяна Феттеля.

– Я хотел бы оказаться в положении Вольффа, чья команда – победитель Кубка конструкторов, – цитирует Sky Italia Арривабене. – Но с так называемой "проблемой Нико" мы не хотим иметь дело. Пусть этим занимается Вольфф. У нас есть два замечательных пилота, которые имеют контракты на следующий год. Так что проблем не вижу. А Вольфф найдет решение.

Не станем скрывать, этот сезон мы провели разочаровывающе. Но есть оптимистичные предпосылки. С "Гран-при Японии" удалось решить проблему аэродинамики, проделана большая работа.