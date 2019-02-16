Маттиа Бинотто: "В определенных обстоятельствах "Феррари" будет отдавать предпочтение Феттелю"

Руководитель "Феррари" Маттиа Бинотто отметил, что в команде будут отдавать предпочтение Себастьяну Феттелю, если потребуется выбрать интересы одного из пилотов. Напарником опытного немца будет новичок "Феррари" Шарль Леклер.

– Думаю, нормально, что в определенных ситуациях мы будем отдавать приоритет Себастьяну, особенно в начале сезона, – цитирует F1i Бинотто. – Он тот, кто должен привести нас к чемпионству. Но нет никаких предубеждений и предопределенности. Наша цель всегда – только победа "Феррари".

Наличие конкурентоспособной пары пилотов – это не проблема, а возможность. Себастьяну доказывать нечего. Он лидер. Шарлю нужно еще учиться. Он сам это понимает. Мы прекрасно видим его талант.