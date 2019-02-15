Маттиа Бинотто: "SF90 - это эволюция прошлогодней машины"

Руководитель команды "Феррари" Маттиа Бинотто рассказал о новом болиде "скудерии".

- В 2018-м мы добились неплохих результатов, так что новая машина – это эволюция прошлогодней модели, не революция, - приводит слова Бинотты RaceFans. - Мы старались поднять планку еще выше. Если обратить внимание на детали, то можно заметить, что мы стремились принимать смелые и инновационные решения. Машина выглядит изящно и компактно.

Большая часть работы не видна, поскольку ее результаты внутри машины. Это касается в том числе компоновки двигателя. Команда приложила огромное количество усилий, и результат всех этих усилий вы видите. Нам нравится.

В предыдущем Кубке конструкторов итальянская конюшня заняла второе место с 571 набранным баллом. Новый сезон "Формулы-1" стартует 17 марта с Гран-при Австралии.

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