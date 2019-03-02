Маттиа Бинотто: "Конечно, Леклер вправе бороться с Фетелем"

Руководитель "Феррари" Маттиа Бинотто заявил, что команда не будет запрещать новому пилоту Шарлю Леклеру бороться на трассе Себастьяном Феттелем.

- Конечно, они вправе бороться, – сказал Маттиа о гонщиках команды. – Мы не будем просить Шарля замедлиться. Или говорить, что Себастьян быстрее. Нам нужно, чтобы оба ехали на максимуме и пытались показать все, на что способны, - цитирует Бинотто Motorsport. - Разумеется, на старте сезона может возникнуть какая-то спорная ситуация. Себастьян более опытен, он с нами уже много лет, он уже выигрывал титулы, так что он – наш чемпион. Думаю, все это хорошо для "Феррари". Когда у вас с самого начала сезона ясные намерения, вы как минимум не наделаете ошибок в спорных ситуациях.

21-летний Шарль Леклер в прошлом сезоне высупал за "Заубер". В "Феррари" он заменил Кими Райкконена.

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