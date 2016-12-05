Масса не готов вернуться в "Формулу-1" ради "Мерседеса"

Бывший пилот "Формулы-1" бразилец Фелипе Масса отметил, что не претендует на освободившееся место в "Мерседесе". 35-летний спортсмен завершил карьеру в сентябре текущего года.

– Я доволен тем, что завершил карьеру, – цитирует Grand Prix Массу. – Но кто бы не хотел стать пилотом "Мерседеса"? Хотя я не думаю, что они на меня вообще выйдут. Они найдут отличную кандидатуру на следующий сезон. Ездить на таком болиде – удовольствие для каждого пилота.

Ранее о завершении карьеры объявил немецкий пилот "Мерседеса" Нико Росберг, ставший чемпионом в сезоне-2016.