Марк Зурер: "Мерседес" обязан поменять Боттаса на Окона в следующем году"

Бывший гонщик "Формулы-1" Марк Зурер считает, что "Мерседес" в следующем году сменит Валттери Боттаса на Эстебана Окона. Француз предстоящий сезон пропустит, но остается в системе немецкой команды.

– Я считаю, что это неизбежно, – цитирует Speedweek Зурера. – У "Мерседеса" нет другого выбора, он должен заменить Боттаса на Окона. Если этот сценарий не реализуют в 2020 году, это будет очень плохой рекламой системы "Мерседеса". Это будет означать, что их программа для молодых пилотов не работает.