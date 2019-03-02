Макс Ферстаппен: "Обидно, что сломали две коробки передач"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен выразил сожаление по поводу того, что его сессия в заключительный день второй серии предсезонных тестов была короткой. В пятницу он проехал только 29 кругов из-за неисправной коробки передач, которую повредил его партнер Пьер Гасли за день до этого.

– Мы заменили коробку передач, но у нас мало запчастей пока, – цитирует F1i Ферстаппена. – Конечно, нельзя назвать идеальной ситуацию, в которой мы сломали две коробки передач. Особенно в условиях ограниченности в запчастях. Это связано с тем, что произошло накануне. Обидно. Но команда проделала хорошую работу, чтобы вернуть машину на трассу. Я благодарен за работу. Надеюсь, что больших проблем эта ситуация не создаст. Уверен, что мы хорошо начнем сезон. У нас многообещающий темп. Не могу дождаться начала сезона.