Макс Ферстаппен: "Наша команда заслужила этот результат"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен - о выступлении на "Гран-при Австралии", где он занял третье место. Победу одержал Валттери Боттас из "Мерседеса", вторым стал его партнер Льюис Хэмилтон.

- Я рад этому третьему месту, – цитирует гонщика Autosport . – Но, конечно, прежде всего, я рад за команду и мотористов. Они заслужили этот результат. С самого начала наше сотрудничество c Honda складывается потрясающе. После перехода на Medium баланс машины улучшился, и я смог постепенно подбираться к Феттелю, стараясь при этом не уничтожить шины. И как только у меня появилась возможность атаковать, я атаковал. Я был гораздо быстрее, но обгонять на этой трассе тяжело. К счастью, у меня все получилось.

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