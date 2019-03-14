"Макларен" убрал из раскраски болидов бренд спонсора из-за властей Австралии

"Макларен" не будет использовать на "Гран-при Австралии" на своих болидах логотипы спонсора British American Tobacco (BAT). Такое решение принято командой из-за опасений санкций со стороны австралийских властей, поскольку в Австралии запрещена реклама табачных изделий.

"Макларен" подписал контракт с ВАТ перед нынешним сезоном. Эта компания на протяжении многих лет поддерживала различные команды в "Формуле-1", однако вынуждена была сократить свое присутствие как раз из-за запрета во многих странах. Однако в этом году ВАТ решила вернуться, продвигая свои другие бренды.

Ранее "Феррари" заменила бренд Mission Winnow на "Гран-при Австралии", поскольку австралийские власти сочли это скрытой рекламой табачного спонсора "Феррари" Philip Morris.