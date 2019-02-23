"Макларен" договорился о переходе технического директора "Торо Россо"

"Торо Россо" и "Макларен" договорились о переходе технического директора итальянской команды Джеймса Ки в британскую команду. Летом прошлого года "Макларен" поспешно объявил о том, что Ки будет работать с ним, хотя у инженера был контракт с "Торо Россо" до конца 2019 года. Итальянская команда заявила, что не отпустит Ки.

Однако теперь соглашение между сторонами достигнуто. "Торо Россо" объявила, что Ки покинет команду 25 марта и присоединится к "Макларену". А его место займет Джоди Эггинтон.