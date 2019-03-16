Льюис Хэмилтон: "Я в полном восторге!"

Действующий чемпион мира пилот Льюис Хэмилтон ("Мерседес") после победы в квалификации "Гран-при Австралии" отметил работу команды. Гонщик немецкой "конюшни" доминировал весь уик-энд и в борьбе за поул всего на одну десятую секунды опередил напарника Валттери Боттаса и более чем на семь десятых – всех остальных.

– Я в полном восторге! Какой прекрасный день, спасибо всем болельщикам за эту великолепную атмосферу, – цитирует Autosport Хэмилтона. – На тестах наша команда понятия не имела, с чем придется столкнуться в начале сезона, и напряженно работала на базе, на трассе в этот уик-энд, доведя эту работу до совершенства. Поздравляю также Валттери с хорошим выступлением.

В первом сегменте было очень приятно видеть, что первых 16 пилотов разделила всего секунда. Впереди интересный сезон.