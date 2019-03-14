Льюис Хэмилтон: "У нас с Боттасом нет иерархии"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон отметил, что готов к защите чемпионского титула. Британец подчеркнул, что не чувствует себя первым пилотом в команде на фоне Валттери Боттаса.

– Зимняя пауза прошла хорошо, я даже занялся серфингом, но не в Австралии – тут я очень боюсь акул, – цитирует AFP Хэмилтона. – К сезону готов. Мы много работали на тестах в Барселоне, однако расклад сил узнаем только в квалификации.

В команде связи все отлажены. Мы с Боттасом дополняем друг друга. Особых перемен в команде не было, потому что уже не один год все работает прекрасно. Между мной и Боттасом нет никакой иерархии, мы можем бороться друг с другом. Но если один из нас потеряет шансы на титул, то будет помогать второму. Наша задача в Австралии – набрать как можно больше очков, собрать данные для улучшения машины.