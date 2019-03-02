Льюис Хэмилтон: "Победить "Феррари" будет сложнее, чем в предыдущие годы"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон считает, что в начале сезона у "Феррари" будет преимущество перед его командой. К такому выводу он пришел после тестов в Барселоне.

– Думаю, что разрыв между нами и "Феррари" составляет около полусекунды, – цитирует F1i Хэмилтона. – Что-то около того. Мы должны проанализировать большой объем данных. Осталось мало времени, но мы попытаемся улучшить настройки машины. Мы пока не знаем, какая у нас позиция в иерархии команд, потому что во время тестов у всех были свои режимы. Но "Феррари" точно самая быстрая команда. Это будет наша самая тяжелая битва с ними. Сейчас они очень быстры. Победить их будет сложнее, чем в предыдущие годы.