Льюис Хэмилтон: "Не слышал о Тройной короне в автоспорте, мне неинтересно это достижение"

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон признался, что не собирается бороться за неофициальную Тройную корону автоспорта. Этот приз вручается пилоту, который сумел выиграть Гран-при Монако, "24 часа Ле-Мана" и "Инди 500". Бывший партнер Хэмилтона по "Макларену" Фернандо Алонсо уже выиграл две из трех гонок, ему осталось одержать победу на трассе в Индианаполисе.

- Вплоть до 2018 года я никогда не слышал о Тройной короне в автоспорте, - приводит слова Хэмилтона Marca. - Не могу сказать, что мне особо интересно это достижение и я хочу его добиться.

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