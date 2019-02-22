Льюис Хэмилтон: "Мерседес" хочет быть первым - таков наш подход"

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон рассказал о своем настроение на следующий сезон.

- Конечно, мы всегда стремимся к покорению новых высот. Но в то же время важно осознавать, что для этого нужно продолжать усердно трудиться, - цитирует Хэмилтона издание RaceFans. - И даже близко нет такого, чтобы мы с командой расслабились и считали дорогу к шестому титулу как нечто само собой разумеющееся. Нет, это не так. Я лично вообще не фокусируюсь на этой цифре. Впереди новый сезон, новая глава, которую нужно воспринимать как первую. Мы хотим быть первыми – вот таков наш подход.

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