Льюис Хэмилтон: "Как минимум десять лет еще проведу в "Формуле-1"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон отметил, что не пойдет в ближайшее время по стопам партнера по команде Нико Росберга. Немец ранее объявил о завершении карьеры после завоевания в этом году чемпионства.
– Я бы хотел научиться говорить по-немецки, но пока не умею, – цитирует F1i Хэмилтона. – С 13 лет я так или иначе связан с "Мерседесом", поэтому когда завершу карьеру, просто обязан знать немецкий. Вероятно, Росберг был неважным учителем, потому что обучал меня не совсем приличным словам. Хотя время на обучение у меня будет. Я не завтра ухожу из гонок. Как минимум десять лет еще проведу в "Формуле-1".
Ale}{andro
а помнится в начале сезона говорил про 37 лет... Что уйдет именно в этом возрасте.
07:05 6 декабря
TomCats
Да, а насчет 10 лет.... как только школяр начнёт иметь его по полной свалит через год.
20:47 5 декабря
TomCats
Вот клоун! Пятый год в немецкой команде и не научился говорить!!! Тебя бы на украину, быстро бы язык освоил.
20:46 5 декабря
hardcore f1 fan
кароче пока не выгонят как Вильнёва )))
13:04 5 декабря
Contr
Пропал дом!(с)
12:15 5 декабря