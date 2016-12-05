Льюис Хэмилтон: "Как минимум десять лет еще проведу в "Формуле-1"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон отметил, что не пойдет в ближайшее время по стопам партнера по команде Нико Росберга. Немец ранее объявил о завершении карьеры после завоевания в этом году чемпионства.

– Я бы хотел научиться говорить по-немецки, но пока не умею, – цитирует F1i Хэмилтона. – С 13 лет я так или иначе связан с "Мерседесом", поэтому когда завершу карьеру, просто обязан знать немецкий. Вероятно, Росберг был неважным учителем, потому что обучал меня не совсем приличным словам. Хотя время на обучение у меня будет. Я не завтра ухожу из гонок. Как минимум десять лет еще проведу в "Формуле-1".