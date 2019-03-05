Льюис Хэмилтон: "Феррари" начала работу над своей машиной на месяц раньше нас"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон считает, что его команда значительно отстает от "Феррари" в развитии машины. Такой вывод он сделал по предсезонным тестам.

– Если вы видите, что не можете выиграть чемпионат мира, то на следующий сезон выделите больше ресурсов, – цитирует F1i Хэмилтона. – Очень вероятно, что "Феррари" начала разработку своей машины на этот год как минимум за месяц до нас. Ресурсы всех команд не безграничны, их приходится перераспределять, решать, прикладывать ли усилия к работе над текущей машиной или над будущей. И меня бы не удивило, что у "Феррари" больше людей задействовано, чем у нас. В этом году они сделали отличную машину.