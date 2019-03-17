Льюис Хэмилтон: "Боттас провел невероятную гонку и заслужил победу"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон - о выступлении на Гран-при Австралии. Он занял второе место, а победу одержал его партнер по команде Валттери Боттас.

- Валттери провел невероятную гонку и заслужил победу, – цитирует британца Autosport. – Я немного расстроен своим результатом, учитывая, что до гонки все складывалось отлично. Но это был потрясающий уик-энд для нашей команды. Мы добились большего, чем рассчитывали. Тем не менее, у нас еще много работы. Старт? Не было никаких проблем. Просто я стартовал не лучшим образом. Мне надо больше работать над этой процедурой.

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