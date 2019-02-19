Лоу предложил "Уильямсу" уволить его. Новая машина команды может быть хуже прошлогодней

Технический директор "Уильямса" Пэдди Лоу может покинуть свой пост. Как сообщает F1i, специалист сам предложил свою отставку руководству команды за срыв графика подготовки машины к предсезонным тестам. Команды работают на трассе в Барселоне уже второй день, а "Уильямс" тесты пропускает.

Кроме того, по данным источника, испытания в аэродинамической трубе свидетельствуют о том, что новая машина "Уильямса" может быть медленнее прошлогодней, которая стала абсолютно худшей в пелотоне. В "Уильямсе" ситуацию вокруг Лоу, который руководил процессом разработки машины, не комментируют. Он перешел в британскую команду в 2017 году из "Мерседеса".