Леклер выиграл второй день тестов в Барселоне

Пилот "Феррари" Шарль Леклер стал быстрейшим во второй день предсезонных тестов в Барселоне, сообщает autosport.com.ru.

Монегаск финишировал на первом месте, опередив пришедшего вторым дебютанта "Макларена" Ландо Норриса на 0,306 секунды. Третье место занял пилот "Хаас" Кевин Магнуссен, которого под конец дня заменил тестовый гонщик команды Пьетро Фиттипальди.

Также второй день тестовых заездов в Барселоне запомнился аварией гонщика "Ред Булла" Пьера Гасли. Француз разбил машину после 92 кругов на трассе.

Предсезонные тесты "Формулы-1" начались 18 февраля. Первый этап заездов продлится до 21 числа, второй пройдет с 26 февраля по 1 марта.

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