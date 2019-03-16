Ландо Норрис: "Я так нервничал, что почти все удовольствие от участия пропало"

Пилот "Макларена" Ландо Норрис - о выступлении в квалификации "Гран-при Австралии". Он занял восьмое место.

- Я так нервничал, что все удовольствие от участия почти пропало. Но когда я понял, что мне удался действительно быстрый круг, наслаждение вернулось. Было приятно видеть, что у меня получается хорошая квалификация, – цитирует Норриса Autosport. – Нашей целью было попадание во второй сегмент, но нам удалось прибавить и даже пройти в третий. Здорово, что это получилось. По сравнению с прошлым годом мы добились определенного прогресса, пусть и не очень большого. Я чувствую, что сделал сегодня максимум возможного. Впереди у нас еще много работы для того, чтобы сегодняшний результат не был разовым.

Лучший результат в квалификации показал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон.

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