Квят стал лучшим по итогам третьего дня тестов в Барселоне

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят показал лучшее время по итогам третьего дня предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне. Вторым стал Кими Райкконен ("Альфа Ромео"), третьим - Даниэль Риккардо ("Рено").

Формула-1

Барселона-Каталония, Монмело

20 февраля 2019 года

Предсезонные тесты

1. Даниил Квят ("Торо Россо") – 1.17,704 (137 кругов)

2. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") +0,058 (138)

3. Даниэль Риккардо ("Рено") +0,460 (80)

4. Себастьян Феттель ("Феррари") +0,646 (134)

5. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +1,083 (109)

6. Нико Хюлькенберг ("Рено") +1,096 (63)

7. Ромен Грожан ("Хаас") +1,356 (69)

8. Пьетро Фиттипальди ("Хаас") +1,545 (48)

9. Карлос Сайнс-младший ("Макларен") +1,650 (90)

10. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") +2,398 (67)

11. Валттери Боттас ("Мерседес") +2,989 (88)

12. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +3,114 (94)

13. Джордж Расселл ("Уильямс") +7,921 (22)

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