Кристиан Хорнер: "Я бы не променял Ферстаппена на Хэмилтона"

Глава "Ред Булла" Кристиан Хорнер отметил, что не стал бы менять Макса Ферстаппена на Льюиса Хэмилтона. Британец в прошлом году завоевал свой пятый чемпионский титул.

– Я бы не променял Макса на Льюиса, если бы мне предложили такой вариант, – цитирует Daily Mail Хорнера. – Макс – это будущее, ему 21 год, и он продолжает прогрессировать. Макс и Льюис феноменальные гонщики. Хэмилтон – один из лучших за всю историю. У Макса же еще не было возможности побороться за чемпионство. Однако с точки зрения потенциала, таланта и чистой скорости Макс способен обогнать Льюиса. Ферстаппен во второй части прошлого сезона стал вторым гонщиком после Хэмилтона по набранным очкам. Это показывает, насколько он хорош.