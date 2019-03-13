Кристиан Хорнер: "Мерседес" без Лауды будет ослаблен"

Руководитель "Ред Булла"​ Кристиан Хорнер считает, что у "Мерседеса" могут возникнуть проблемы из-за отсутствия Ники Лауды в руководстве. 70-летний Лауда продолжает восстановление после операции, перенесенной в прошлом году.

– Со стороны ощущается отсутствие Лауды в "Мерседесе", – цитирует Daily Mail Хорнера. – Мы заметили это еще в прошлом году, когда Ники отсутствовал. Тогда Хэмилтону и "Мерседесу" удалось справиться. Но если битва станет еще упорнее в этом году, отсутствие Лауды может оказать большее влияние. Не стоит легкомысленно относиться к роли Ники в "Мерседесе". Он непосредственно вмешивался, когда нужно было управлять пилотами или принимать важные решения. Вольфф полагался на него. У Ники огромный опыт, и он никогда не боится говорить то, что думает. Он пользуется доверием и поддержкой совета директоров "Мерседеса". Поэтому я считаю, что "Мерседес" без него ослаблен.