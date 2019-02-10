Кристиан Хорнер: "Леклер - выдающийся талант, с его приходом Феттелю придется больше работать"

Руководитель команды "Ред Булл" Кристиан Хорнер считает, что новичок "Феррари" Шарль Леклер сможет составить достойную конкуренцию Себастьяну Феттелю.

- Шарль – это действительно выдающийся талант, - приводит слова Хорнера издание Motorsport-Total. - Себу сейчас 31 год, и молодые гонщики постепенно начинают оказывать давление на признанных лидеров. В спортивном плане это очень хорошо.

Феттель достаточно легко опережал Кими. Вероятно, с приходом Леклера в команду ему придётся работать и стараться больше. Но это даже хорошо для него, потому что таким образом он сможет выйти на новый уровень.

В прошлом сезоне Леклер дебютировал в "королевских" гонках. Монегаск выступал в составе "Заубера". В личном зачете, по итогам сезона, он занял 13-е место, набрав 39 очков.

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