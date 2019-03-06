Кристиан Хорнер: "Гасли повысили на 12 месяцев раньше, чем планировалось, но все в порядке"

Глава "Ред Булла" Кристиан Хорнер рассказал, чего команда ждет от новичка Пьера Гасли. Француз перешел в австрийскую команду из "Торо Россо".

– Пьера повысили на 12 месяцев раньше, чем планировалось, но все в порядке, – цитирует F1i Хорнера. – У него прекрасная возможность реализовать себя. Уверен, что он способен на это. Все хотят участвовать в "Формуле-1", все сейчас под прицелом, всех обсуждают. Мы должны дать ему лучшие ресурсы и сделать все возможное, чтобы он чувствовал себя комфортно. Сейчас Пьер может оказаться под ударом. Но мы понимали, что он лучший претендент на замену Риккьярдо. Мы будем следить за его выступлениями на фоне Ферстаппена. Если он приблизится к Максу, наберет много очков и поднимется на подиум, это будет большим шагом вперед для Гасли.