Кристиан Хорнер: "Гасли нужно дать немного больше времени"

Руководитель команды "Ред Булл" Хельмут Марко признал дать больше времени Пьеру Гасли. Пилот занял 11-е место на "Гран-при Австралии".

- Не стоит торопиться с выводами. Прессинг в "Формуле-1" есть всегда, – цитрует Хорнера Autosport. – Пьер провел очень хорошую гонку. Просто ему нужен уик-энд без каких-либо проблем. Он прогрессировал с пятницы, предоставлял качественную обратную связь инженерам. Мы знаем, что он достаточно быстр. Ему надо дать немного времени, и тогда результаты придут.

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