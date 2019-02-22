Кими Райкконен: "Невозможно ничего сказать по первым тестам"

Пилот "Альфа Ромео" Кими Райкконен считает, что нельзя судить о силе команд по первым предсезонным тестам. Финн продемонстрировал по ходу испытаний в Барселоне хорошее время.

– Невозможно ничего сказать по этим тестам, – цитирует F1i Райкконена. – Каждая команда работает в соответствии со своим планом. У всех разный уровень топлива, тип резины. Работы еще много. На следующей неделе ситуация станет яснее. А в Австралии уже раскроются все карты. Пока у нас все хорошо, но я не питаю особых иллюзий. Не нужно впадать в сумасшествие.