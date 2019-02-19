Кими Райкконен: "Это был хороший день тестов. Неплохо для старика"

Пилот "Альфа Ромео" Кими Райкконен остался доволен началом предсезонных тестов в Барселоне. В первый день испытаний он проехал 114 кругов и показал пятое время.

– Это был очень позитивный день, неплохо для старика, – цитирует F1i Райкконена. – Началось все с разворота, но шины недостаточно прогрелись. А в остальном все прошло отлично. Машина хорошо себя ведет. Я доволен. Думаю, команда отлично поработала зимой. С этим болидом можно работать. По сравнению с "Заубером", который я тестировал в конце прошлого года эта "Альфа Ромео" – большой шаг вперед.