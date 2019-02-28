Карлос Сайнс: "Ред Булл" и "Феррари" могут ехать намного быстрее"

Пилот "Макларена" Карлос Сайнс не уверен, что его команда будет хорошо выглядеть в предстоящем сезоне, несмотря на неплохой результат на тестах. Накануне испанец показал лучшее время в Барселоне – 1.17,144.

– Это довольно быстрый круг, но я думаю, что "Ред Булл" и "Феррари" могут ехать намного быстрее, – цитирует F1Today Сайнса. – Важно, что с каждым днем тестов я вижу прогресс машины. Баланс улучшается, и это позволяет нам двигаться вперед. Это единственное, что я могу сказать, потому что пока не начнется "Гран-при Австралии", мы не увидим возможности всех команд. Трудно понять, насколько далеко мы шагнули вперед, потому что не знаем, насколько прогрессируют остальные.