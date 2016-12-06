Хэмилтон блокирует переход Алонсо в "Мерседес"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон против прихода в команду гонщика "Макларена" Фернандо Алонсо, информирует Marca. Сообщается, что англичанин, работавший с испанцем в британской конюшне, уважительно относится к Алонсо, но не хочет прихода в команду столь же статусного пилота.
Ранее сообщалось, что Алонсо является главным претендентом на вакантное место второго гонщика "Мерседеса". Ранее команду покинул Нико Росберг, ставший по итогам сезона-2016 новым чемпионом мира.
Senot
А можно выгнать Хама и взять Алонсо?
00:09
КолобокКолобков
Союз Аполлонович____Ты ещё не осознал,что чернушку всегда спрашивают что да как...
23:56 6 декабря
Союз Аполлонович
А что значит блокирует? Кто его спрашивать-то будет?
23:54 6 декабря
КолобокКолобков
вот не повезло чернушке))) Сначала его опустил Росберг ( Росберг,КАРЛ!!!), а потом и журналисты ))))) Все теперь знают, что мистер многократный чемпион- дутое фуфло и боится конкуренции.
22:37 6 декабря
КолобокКолобков
ну-ну...Уж будет вам, прямо-таки современная... А разве Сенна в свое время не указывал кого хочет видеть партнером, а кого нет???
21:17 6 декабря
TomCats
В этом вся современная Ф1, тьфу, противно.
21:10 6 декабря
СCTV81
Предсказуемо, от грязной макаки другого ожидать и не стоит. Боится.
20:48 6 декабря
Алый Дракон
Это о многом говорит... Не только о том, что Хэм хочет быть № 1, а то, что он себя таковым считал и с Росбергом. Поэтому получается, что для него было "западло" проиграть Нико - очень серьезный удар по самолюбию... Ясно теперь, что Алонсо у "стрел" не будет - очень жаль... Потому что идти против Хэма Тото не захочет - в этом случае придется его продавать, и делать полную перетряску команды, а он на это не пойдет, потому что это безумие для любого руководителя. ...Ходили слухи, что Вольф хочет "опытного и стабильного", и всплывала кандидатура другого Нико... Очень может быть, что Хюльк, наконец, получит свое "место под солнцем", к чему он так долго стремился... Потому что уверенности в Верляйне быть не может, учитывая переходя на новый регламент.
20:29 6 декабря
NicolasHomme
Какая-то марка что-то написала :) А платить 20 лямов за разрыв контракта Алонсо кто будет? Может Росберга напрягут? :) Не проще ли и дешевле на 1 сезон взять второго номера (благо у мерсов молодые пилоты в обойме есть), а вот потом конкурс провести среди тех, у кого контракт истекает.
20:12 6 декабря
hardcore f1 fan
Не хочет прихода в команду и блокиерует это по моему разные вещи тем более газетёнка испанская. В конце концов окончательное решение принимать будет не Лауда или Тото а доктор Цетше и на сколько мне известно у него на Нандо зуб за Spy Gate 2007
19:29 6 декабря
КолобокКолобков
Ничего удивительного. Будь у тотошки яйца- выгнал-бы чернушку и взял Алонсо с Верляйном. То, что он очень сильный пилот Фернандо доказал в Макларене за 2 последних сезона. А что , кроме истерик, столкновений с партнером и побед на самовозе показал этот хам?
19:11 6 декабря
stakan84
занервничал копченый
18:54 6 декабря
inspire
и почему я не удивлен ... в этом весь Хем и есть ...
18:49 6 декабря