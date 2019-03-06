Хельмут Марко: "Жду, что "Ред Булл" выиграет минимум пять гонок"

Консультант "Ред Булла" Хельмут Марко рассказал о планах команды на предстоящий сезон. Он нацелился минимум на пять побед.

– Мы провели лучшие предсезонные тесты в эпоху турбо-гибридов, – цитирует F1i Марко. – Мы проехали невероятную дистанцию, несмотря на пару аварий. Надежность двигателя "Хонда" прекрасна. У нас не было ни одной проблемы с двигателем.

Сейчас кажется, что "Феррари" лидирует, но мы в засаде рядом с "Мерседесом". Думаю, мы сможем бороться за победы. Жду, что выиграем минимум пять гонок.