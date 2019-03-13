Хельмут Марко: "Ред Булл" установит запланированные к Китаю обновления уже сейчас"

Консультант "Ред Булла" Хельмут Марко отметил, что команда раньше запланированного срока установит на машины обновления, которые должна была внедрить с "Гран-при Китая". Их используют уже с первой гонки в Австралии.

– Компоненты машины, которые изначально планировалось использовать с Китая, были доработаны заранее благодаря решимости Эдриана Ньюи, – цитирует F1i Марко. – Это повышает наш оптимизм. Думаю, в первой гонке мы по темпу будем уступать "Феррари", но должны оказаться впереди "Мерседеса". Нынешняя наша машина, вероятно, лучшая из тех, что мы делали, но и самая дорогая. Все было доведено до совершенство ради победы.

Я слышал много негативного про моторы "Хонды", но на деле с ними не возникло никаких проблем на тестах.