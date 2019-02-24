Хельмут Марко: "Раньше Ферстаппен тесты воспринимал как раздражающую обязанность"

Консультант "Ред Булла" Хельмут Марко считает, что Макс Ферстаппен в предстоящем сезоне будет более спокойно себя вести. Голландца не раз критиковали за излишнюю агрессию на трассе.

– Мы говорили об этом, и в нынешнем сезоне Макс проявит больше терпения, – цитирует Sky Sports Марко. – Он понимает, что если не получается побороться за победу, нужно сохранить позицию, чтобы завершить гонку и набрать какие-то очки. Он еще молод, но уже стал более зрелым. Машиной сейчас он доволен. Это отличает его от прошлого сезона, когда часто в радиоэфир попадало его недовольство и разочарование. Думаю, в этом году и он, и команда больше уверены в машине. Раньше он и к тестам относился больше как к раздражающей обязанности, а теперь понимает их важность и активно работает с инженерами.