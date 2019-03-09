Хельмут Марко: "Гасли еще не на уровне Ферстаппена"

Консультант "Ред Булла" Хельмут Марко оценил форму Пьера Гасли на предсезонных тестах в Барселоне. Он обратил внимание на два вылета с трассы, которые случились у француза.

– После второй аварии у нас закончились запчасти, поэтому заключительный день тестов у Ферстаппена получился скомканным, – цитирует F1i Марко. – Во время тестов мы увидели, что Гасли еще не на уровне Ферстаппена. Хотя мы этого и ждали. Помимо этих двух вылетов все было прекрасно. Второй вылет особенно навредил нам. Такие вещи не должны повторяться в будущем.